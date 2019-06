Popa Chubby al Riviera Jazz & Blues Festival

Il Riviera Jazz & Blues Festival giunge alla sua terza edizione e riparte quest’anno con la sua formula itinerante. Forte di un’organizzazione rodata, porterà su sei differenti piazze della provincia di Savona alcuni fra i principali esponenti del mondo jazz, blues e afrobeat. La manifestazione vuole creare un momento non solo di divertimento ma di intrattenimento di qualità, accessibile a tutti e in grado di lasciare qualcosa di positivo allo spettatore. Per cercare di raggiungere un pubblico il più vasto possibile, come ogni anno, si è scelto di mettere ad ingresso gratuito tutte le serate.

Venerdì 12 luglio alle ore 21 ai giardini a mare Cristoforo Colombo a Vado Ligure si esibirà Popa Chubby (opening Superdownhome). Popa Chubby ( Ted Horowitz ) è nato nel Bronx, New York, figlio di un proprietario di un negozio di dolciumi. A 13 anni, inizia a suonare la batteria; poco dopo, scopre i Rolling Stones… La carriera solista inizia nel 1992, quando vince un concorso per nuovi talenti in cui si afferma come “Best New Artist” e conquista la possibilità di aprire i concerti di James Brown e Chuck Berry. Successivamente pubblica due album sulla sua etichetta Laughing Bear: si tratta di “It’s Chubby time” e di “Gas money”, poi ripubblicati.

Il successo giunge nel 1994, quando Chubby fa uscire “Booty and the beast” su Sony / OKeh, prodotto dall’ingegnere di lunga data dell’ Atlantic Records Tom Dowd, che ha curato le registrazioni di Aretha Franklin, Ray Charles, Wilson Pickett e altre leggende. Popa Chubby è una realtà importante nel genere blues e lo dimostra con “Hit the high hard one”, l’album live che lo conferma protagonista assoluto della chitarra degli anni Novanta!

La rassegna è resa possibile grazie al sostegno dei Comuni di Varazze, Celle Ligure, Vado Ligure, Spotorno, Albissola Marina e Finale Ligure, oltreché da Radio Skylab, Boom Celle Blues Festival e I Feel Good Finale.