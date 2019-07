Pontificale Solenne per l’Assunzione di Maria al Cielo

In occasione della festività dell’Assunzione di Maria al Cielo mercoledì 15 agosto nella Cattedrale Nostra Signora Assunta a Savona il vescovo Calogero Marino presiede alle ore 10:30 il Pontificale Solenne e alle ore 18 la Santa Messa Capitolare.

La Chiesa cattolica riconosce l’Assunzione di Maria in Cielo come dogma della fede dall’Anno Santo 1950: la Vergine Maria, completato il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste “in anima e corpo”.

L’Assunzione di Maria è parte integrante della fede delle Chiese cattolica, ortodosse e ortodosse orientali, è celebrata come festa di precetto e riconosciuta in numerosi Paesi come giorno non lavorativo e festività (sotto differenti denominazioni) da alcune Chiese che partecipano alla Comunione anglicana.