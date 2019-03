“Pomeriggio Musicale” con il Quartetto Maffei

Domenica 10 marzo alle ore 17 presso l’Auditorium Santa Caterina a Finalborgo ci sarà il quinto appuntamento con la seconda edizione dei “Pomeriggi Musicali 2019”, rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure con il sostegno dell’Assessorato comunale alla Cultura e la collaborazione di Finalborgo.it.

A salire sul palco sarà il Quartetto Maffei, formazione fondata nel 2000 da tre musicisti veronesi che nel tempo si è distinta per le peculiari doti artistiche: capacità espressiva, attenzione ai dettagli e ad ogni sfumatura della musica, grande equilibrio e ricca tavolozza timbrica, arrivando a “suonare in quattro come uno strumento solo”.

La collaborazione con artisti importanti come Bruno Canino, il Quartetto di Venezia, Alberto Nosè, Igor Roma, Olaf J. Laneri, Edoardo Strabbioli, Gian Antonio Viero ha portato il Quartetto Maffei ad un maturità e ad una sensibilità interpretativa di altissimo livello, ponendolo tra le formazioni cameristiche più interessanti degli ultimi anni.

Il repertorio dell’ensemble è molto vasto e spazia dal quartetto all’ottetto, prediligendo i classici e i romantici, pur avendo avuto l’onore di eseguire lavori contemporanei dedicatigli da: G. Taglietti, A. Di Pofi, V. Donella, C. Galante. I componenti del Quartetto Maffei si sono perfezionati con C. Schiller, B. Giuranna, P. Vernikov, M. Flaksman ed hanno all’attivo una intensa attività cameristica. A Finale eseguiranno tre straordinari quartetti di celebri autori russi: Ciaikowsky, Rachmaninov e Borodin.

L’ingresso è a pagamento: biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro