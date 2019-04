“Pomeriggio Musicale” con il pianista Luca Donati

Domenica 7 aprile alle ore 16 presso l’Auditorium Santa Caterina a Finalborgo penultimo appuntamento con la seconda edizione dei “Pomeriggi Musicali”, rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure con il sostegno dell’Assessorato comunale alla Cultura e la collaborazione di Finalborgo.it. Diversamente dai precedenti concerti questo recital si terrà alle ore 16 e non alle 17 per evitare la sovrapposizione con altri eventi annunciati a Finalborgo.

Sarà la volta di un vero virtuoso della tastiera, il pianista Luca Donati che, oltre ad importanti vittorie in concorsi nazionali e internazionali, vanta un’intensa attività concertistica come solista e come apprezzato interprete della letteratura concertistica per pianoforte e orchestra.

Il famoso critico musicale Luigi Fait ha scritto:

“Donati può definirsi una ‘forza della natura’ a cui si aggiungono, nel massimo equilibrio, poesia, pensiero, creatività. Per Luca Donati la magistrale tecnica strumentale è un mezzo che gli consente sì di affrontare anche le opere del più arduo virtuosismo, ma che gli permette soprattutto di confrontarsi con il linguaggio dei diversi autori senza mai limitarsi ai valori accademici e ‘datati’. Egli si distingue dunque nel ricreare i lavori del proprio repertorio, vivendone appassionatamente ‘oggi’ lo spessore culturale, sociale, estetico”.

Donati interpreterà tre famose sonate, tutte numerate come seconde, di altrettanti celebri autori russi: Aleksandr Skrjabin, Sergej Prokofev, Sergej Rachmaninov.

L’ingresso è a pagamento: biglietto intero 10 €, ridotto 8