“Pomeriggi Musicali” – Recital di pianoforte del duo Yves Robbe-Macha Makarevich

Domenica 10 febbraio alle ore 17 presso l’Auditorium Santa Caterina a Finalborgo nuovo appuntamento con la seconda edizione dei “Pomeriggi Musicali”, rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura e la collaborazione di Finalborgo.it. A salire sul palco questa volta sarà il duo pianistico Robbe – Makarevich, che interpreterà musiche di autori francesi e russi tra cui i celebri “Quadri di una esposizione” di Modest Petrovič Musorgskij nella particolare versione per due pianoforti.

Yves Robbe è nato in Belgio ed ha studiato presso il Conservatorio Reale di Bruxelles con Eduardo del Pueyo. Iniziata la carriera come solista, si è presto dedicato al repertorio per due pianoforti e pianoforte a quattro mani. Ha tenuto molti concerti in Belgio e all’estero (Polonia, Francia, Congo, Spagna, Italia, Tunisia, Germania, Austria, Norvegia, Svizzera) ed è professore onorario presso la Frameries Academy of Music e l’Accademia di musica e il Royal Conservatory di Mons.

Macha Makarevich è nata in Bielorussia, ha studiato brillantemente pianoforte e danza tradizionale presso la Scuola Statale di Musica Rimsky-Korsakov di Moguilev. dove, in seguito, ha insegnato pianoforte. Si è fatta notare subito con recital solisti, concerti di musica da camera e canto. Dopo aver molto viaggiato in Europa, si è stabilita in Belgio, dove ha frequentato i corsi di Rosella Clini e Paula Thomas presso il Conservatorio Reale di Mons, conseguendo un Master con lode. Si è perfezionata poi con il Maestro Eduardo del Pueyo grazie al pianista Yves Robbe. Dal 2007, ha suonato in Francia, Belgio, Italia, Germania, Austria, Spagna, Norvegia, Svizzera.

L’ingresso è a pagamento: biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro.