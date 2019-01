“Pomeriggi Danzanti” alla tensostruttura di via Tagliasacchi

Si rinnova anche per il 2019 il tradizionale appuntamento con i “Pomeriggi Danzanti” presso la tensostruttura di via Tagliasacchi a Ceriale. Il programma e il calendario dell’iniziativa sono stati realizzati dall’Assessorato alle Manifestazioni del Comune.

“Un momento di intrattenimento apprezzato dalla nostra comunità e che vogliamo rafforzare”, dice l’assessore comunale Eugenio Maineri. I “Pomeriggi Danzanti” richiamo inoltre pubblico anche dai comuni limitrofi: appuntamento dal 27 gennaio al 31 marzo tutte le domeniche dalle ore 15 alle ore 18 e tutti martedì dal 5 febbraio al 12 marzo sempre dalle 15 alle 18. Martedì 5 marzo speciale appuntamento dedicato ai festeggiamenti del Carnevale.

“Stare in buona compagnia, cimentarsi nel ballo e ascoltare buona musica, questi gli ingredienti del successo dell’iniziativa, che vede in prima linea non solo gli anziani ma anche residenti e turisti che soggiornano nella nostra località”, aggiunge ancora Maineri.

Ecco il calendario degli intrattenimenti musicali:

Orchestra “Sergio e la Band”

3, 10 e 17 febbraio dalle ore 15

10 e 31 marzo dalle ore 15:30

Orchestra “Sole Luna”

5, 12, 19 e 26 febbraio dalle ore 15

5 e 12 marzo dalle ore 15

Orchestra “Sorrisi e Musica” 24 febbraio dalle ore 15

Orchestra “Laura Fiori” 3, 17 e 24 marzo dalle ore 15:30