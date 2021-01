“Politica e Comunicazione”: 70 anni di grafica del Partito Comunista Italiano

In occasione del centenario dalla nascita del Partito Comunista Italiano e nello sviluppo del suo progetto statutario di “Politica e Comunicazione” la Fondazione 100 Fiori organizza una mostra itinerante in tutta Italia. La prima tappa sarà ad Albissola Marina da sabato 9 a martedì 26 gennaio presso il Circolo degli Artisti, in Pozzo Garitta 32.

L’esposizione propone la riproduzione su tela dei frontespizi delle tessere d’iscrizione dal 1921 al 1991 di quindici fra i più significativi manifesti, di simboli storici realizzati da grandi artisti e degli originalissimi ritratti di Gramsci, Togliatti e Berlinguer ideati da Ennio Calabria.

Inoltre sono visibili quattro bellissime tele 100 x 100 cm dipinte appositamente dall’artista cubano Jorge Felix Diaz, alias Jotaf, che rappresentano altrettanti momenti fondamentali della vita del partito: la clandestinità, la Resistenza, il rapporto con la classe operaia e la lotta per l’emancipazione femminile.