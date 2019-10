Domenica 27 ottobre dalle ore 12:30 presso l’associazione di promozione sociale La Rocca di Savona (aderente ARCI Savona), in via alla Rocca 62 a Savona tanta polenta a scelta! Nel menù vari tipi di polenta: con cinghiale, gorgonzola, funghi, salsiccia e costine. Antipasto, dolce e acqua compresi per un totale di 15 €.