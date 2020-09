“Polenta e Porchetta”: la migliore gastronomia ligure a Sant’Ermete

Vado Ligure. Il 3 e 4 ottobre ritorna la cucina della Società di Mutuo Soccorso Diritti e Doveri con l’attesissima sagra “Polenta e Porchetta”.

Si parte sabato sera alle ore 19 mentre domenica gli stand saranno aperti sia a pranzo sia a cena. Il menù comprende polenta ai funghi, al ragù o al formaggio, porchetta allo spiedo, verdure fritte in pastella e naturalmente i famosi dolci di Sant’Ermete.

Gli ampi locali garantiscono il distanziamento interpersonale ma è comunque obbligatoria la prenotazione entro l’1 ottobre al numero di telefono 340 3907583 sia per il pranzo in loco sia per l’asporto.