“Poesie sotto l’Albero” in biblioteca a Loano

Nuovo appuntamento con “Libri sotto l’Albero”, la rassegna libraria giunta all’ottava edizione e promossa dall’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune di Loano in collaborazione con Monica Maggi di A Tutto Tondo e il Mondadori Bookstore.

Sabato 29 dicembre alle 16:30 presso la Biblioteca Civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal Graziella Frasca Gallo (la gieffegi della Gazzetta di Loano) proporrà poesie di tema sacro e natalizio:

“I mesi dell’anno” di Renzo Pezzani, testo in cui il poeta, maestro elementare e maestro di vita, cerca la gioia nelle piccole cose con bella semplicità

“Un abete speciale” di Gianni Rodari, testo in cui il pedagogista, che crede nei “miracoli” del Natale, parla con semplicità ai grandi e ai piccoli

“Epifania” di David Maria Turoldo, un delicato ammonimento del teologo e filosofo che ha fede nel rinnovamento civile ed ecclesiale

“L’albero di Natale” di Nazim Hikmet, testo in cui la sensibilità del poeta turco si esprime in una delicata poesia che parla d’amore e di Natale

“Nasceranno uomini migliori” di Nazim Hikmet, testo in cui il poeta esprime la sua lirica speranza che le nuove generazioni (senza la dittatura) possano essere migliori e più felici

“La Befana” di Giovanni Pascoli, testo in cui il grande poeta ottocentesco, che abbiamo recitato nell’infanzia, ci parla della” sua” Befana

“I Magi” di Gabriele D’Annunzio, testo in cui il grande poeta, con il suo magniloquente linguaggio, ci presenta i suoi “magnifici” Re Magi

“Com’è triste Venezia” di Charles Aznavour, in cui il grande cantante, di recente scomparso, da qui un ritratto personalissimo della “sua” Venezia, quando manca l’amore”

“Devi sapere” di Charles Aznavour, un’altra bella “canzone poesia” del cantautore francese di orgini armene, che ha avuto un immenso e meritato successo

“Una stella sulla strada di Betlemme” di Boris Pasternak, testo in cui quello che noi conosciamo come l’autore del Dottor Zivago dimostra qui la sua grandissima sensibilità poetica

“Filastrocca” di autore anonimo, una semplice filastrocca infantile, ricca di significati, pacifismo, uguaglianza e amore per tutto il mondo

“Aforismi di Natale” di autori vari, che mescolano messaggi di pace a definizioni ricche di umorismo e sapida e graffiante ironia

“La luce di Betlemme” di Katia, semplici versi che arrivano direttamente dal cuore dell’autrice

“L’attesa” di Pieralba Merlo, ancora una struggente poesia della loanese, legata alla guerra del 1915 – 1918

“Il tuo viso – Pioggia” e “Bullismo – Occhi di Paura” di Denise Gjoka, due delicate composizioni poetiche di notevole intensità espressiva (vista l’età dell’autrice)

“Bianco Natale” di autore anonimo, la traduzione italiana del notissimo testo di Irving Berlin “White Christmas”

“Tu scendi dalle stelle” di Alfonso Maria de Liguori, la versione italiana del conosciutissimo canto in dialetto napoletano scritto nel 1754.

Ad accompagnare l’incontro saranno la musica e le canzoni selezionate ed eseguite del maestro Roberto Sinito. Al termine seguirà aperitivo.