“Poesie in fior di parco” – Picnic letterario a Loano

Si intitola “Poesie in fior di parco” il picnic letterario in programma venerdì 23 agosto e 6 settembre alle ore 21 al parco “Don Leone Grossi” di Loano, organizzato da ATuttoTondo di Monica Maggi in collaborazione con Il Borgo dei Poeti e l’associazione di promozione sociale Cosa vuoi che ti legga? e con il patrocinio dell’Assessorato comunale a Turismo e Cultura.

Lettori esperti daranno vita a performance artistico letterarie, letture libere, installazioni e reading. I partecipanti potranno contribuire portando e condividendo con gli altri le loro poesie autografe. “Vieni ad ascoltare una poesia, vieni a leggere o a scrivere la tua poesia – recita l’invito degli organizzatori – La poesia salverà il mondo? Vieni a scoprirlo con noi”.

Venerdì 23 agosto la manifestazione sarà dedicata a “I luoghi del nostro cuore”: saranno lette ad alta voce poesie che raccontano i luoghi che abbiamo visitato o vissuto e che hanno cambiato la nostra vita. Venerdì 6 settembre si tenterà di rispondere alla domanda “Poesia fa rima con ironia?”: saranno interpretati componimenti “ironici” che fanno sorridere raccontando il mondo.

Nelle due serate si alterneranno, in qualità di lettori e lettrici, Paola Paolino, Susy Minutoli, Monica Maggi, Graziella Ghezzi, Loredana Polli, Michele Marziano, Irene Ciravegna, Sara Ogando Dos Santos, Simonetta Tassara, Francesco Lence, Mauro Pinzone, Titti Minacapilli, Enrico Binello, Vera Bonaccini, Valentina Zingaro, Alida Perelli e tanti altri amici che si aggiungeranno. Gli allestimenti creativi sono a cura di Marina Guidotti. Saranno allestite varie postazioni di lettura. Agli spettatori si consiglia di portare con sé un telo da picnic.

“Poesie in fior di parco” rientra nell’ambito di due progetti varati dall’amministrazione comunale. Il primo è “LOA Legge in Ogni Angolo”, iniziativa interamente dedicata alla lettura che si tiene ogni primavera e prevede eventi di lettura spontanea in diverse zone di Loano. La manifestazione si inserisce a sua volta nell’ambito del “Patto per la Lettura”, che si propone di creare una rete territoriale strutturata al fine di “ridare valore all’atto di leggere come momento essenziale per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza”.

L’altro progetto è “Vivere il parco”, che ha l’obiettivo di modellare gli spazi pubblici affinché diventino luoghi di socializzazione e inclusione, di rivitalizzare i parchi cittadini al fine di scongiurare la loro frequentazione da parte di soggetti “poco raccomandabili” e quindi restituire la piena libertà di fruizione da parte di famiglie e bambini. “Vivere il parco” rientra a sua volta nell’ambito del progetto “Sicurezza, democrazia e città – Co-produrre le politiche di sicurezza urbana” varato a fine 2018 dall’amministrazione comunale. Si tratta di un progetto di “polizia di comunità” che si propone di concretizzare i concetti di sicurezza integrata e sicurezza urbana.