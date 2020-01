Poesia, musica e immagini dialogano nello spettacolo “#Life”

Ultimo appuntamento della nona edizione della rassegna “Libri sotto l’Albero” promossa dall’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune di Loano con la collaborazione di #atuttotondo di Monica Maggi, del Mondadori Bookstore e dell’aps #cosavuoichetilegga? e che ogni Natale presenta le migliori produzioni letterarie dell’ultimo periodo.

Sabato 11 gennaio alle 21 alla Biblioteca Civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal andrà in scena “#Life”, progetto che mette in dialogo poesia, musica, immagini ideato da Maurizio Rossato di Radio Deejay con la partecipazione di Giancarlo Cattaneo di Radio m2o. “#Life” esplora le stagioni della vita attraverso un’intensa selezione di letture impreziosite da musica e immagini. Pensieri, poesie, lettere, discorsi: le pagine più belle di ogni tempo sono rese ancora più coinvolgenti dalla singolare interpretazione. “#Life” è uno spettacolo innovativo che regala forti emozioni.

Lo spettacolo proposto da “Parole Note” per la stagione 2019 – 2020 ha debuttato il 21 marzo, Giornata Mondiale della Poesia, nella preziosa cornice di Palazzo della Luce a Torino, storico edificio da cui vennero diffuse le prime trasmissioni radiofoniche pubbliche italiane. E se è vero che la radio è il dna di “Parole Note” anche la scelta del luogo in cui iniziare il tour appare predestinata.

“Parole Note” è il progetto ideato da Maurizio Rossato e nato con la pubblicazione di tre album discografici, seguiti dal libro “Parole dritte al cuore” (Mondadori Best Seller Oscar) e dal programma in onda per alcuni anni su Radio Capital. Nel tempo l’idea trova la naturale evoluzione nel live teatrale: una declinazione che combina musica, letture ed un’evocativa selezione di immagini. Nasce così uno spettacolo della poesia capace di coinvolgere il pubblico e accompagnarlo in un sorprendente percorso emotivo.

In scena, accanto al megaschermo che diffonde le immagini, Maurizio Rossato fonde la sequenza di video e musiche: su questo sottofondo si stagliano le parole intensamente interpretate da Giancarlo Cattaneo. Attraverso i testi proposti si esplorano sentimenti, relazioni, fasi della vita e si intraprende un inaspettato viaggio interiore. La commistione di video, parole e suono e l’alternanza ponderata di commozione e sorriso danno impulso all’onda emozionale che avvolge gli spettatori e crea un immediato legame empatico tra palco e platea. Assistere alla performance è come immergersi nella visione di un film avvincente, un’esperienza assimilabile alla magia del grande schermo. Per questo il live è spesso descritto come “un cinema della poesia”.

“#Life” è dedicato alle stagioni della vita. Oltre alla tradizione letteraria lo spettacolo pone l’accento sulla creatività dei poeti di nuova generazione e spazia tra scrittori, filosofi, cantautori, blogger, Instagrammer. “Io non so che cosa sia la poesia ma la riconosco quando la sento”. Non importa tanto conoscere quanto riconoscere. Ciò che alimenta “Parole Note” è l’emozione. Uno stato d’animo ben descritto in questa frase dal poeta inglese Alfred Edward Hausman.

Il live conquista il pubblico che lo accoglie in teatri, piazze, siti storici, scuole, club, circoli letterari, rassegne e festival su tutto il territorio italiano. Sono più di 50 gli spettacoli pubblici portati in scena ogni anno con l’intento dichiarato nel messaggio #portarepoesiaovunque. “Parole Note” ha l’obiettivo di far diventare la poesia un contenuto virale, un collante, un elemento di condivisione quotidiana.