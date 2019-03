“Plurale femminile” – Musica e danza “parlano” dell’universo delle donne

Parlare e far parlare, attraverso la musica e la danza, dell’universo femminile: al Teatro Sacco sabato 23 marzo alle 21 va in scena “Plurale femminile”, uno spettacolo di musica dal vivo e danza a cura della professoressa Cristiana Rossi.

Il progetto pone al centro della sua indagine la figura della donna, protagonista di un viaggio estetico ed emotivo attraverso le tappe fondamentali della sua vita, associate allo sviluppo del corpo e dell’interiorità. La creazione di natura coreografico teatrale nasce da una profonda riflessione sull’origine ancestrale della femminilità, sulla sua natura primordiale e sulle specificità fisiologiche che la caratterizzano. Dolore, crescita, complicità, forza, coraggio: tutto l’universo emotivo femminile si apre sul palco in una poetica struttura coreografica.

Lo scopo è mostrare la donna nella sua essenza e scoprirne la bellezza attraverso gesti poetici ed immagini suggestive, regalandone al pubblico un ritratto dinamico e colorato, dove gli istanti del suo vissuto, come pennellate, compongono la sua figura in un quadro carico di bellezza e forza, ma anche di fragilità. Musiche, luci, colori e atmosfere incorniciano lo spettacolo, che si compone a poco a poco disegnando sul palco i frammenti danzanti della vita umana declinati al femminile. La musica dal vivo è interpretata da Roberta di Lorenzo, cantautrice che ha raggiunto la popolarità per aver composto testo e musiche del brano “E tu lo chiami Dio”, interpretato da Eugenio Finardi al Festival di Sanremo.

Intervengono gli allievi di arti figurative del Liceo “Chiabrera Martini” e i ballerini del Progetto Giovani Danzatori del Centro Accademico Danza Moderna di Savona. Lo spettacolo è in collaborazione con la Atzewi Dance Company. Sarà presente la troupe dei “fotografi a sonagli” del Liceo “Chiabrera – Martini”.

Disponibilità di posti a sedere limitata, è molto gradita la prenotazione