Pizzo d’Evigno, escursione lungo i sentieri della transumanza

Stellanello. Il Pizzo d’Evigno è un habitat seminaturale legato alle attività agropastorali di pascolo e transumanza e rappresenta l’area di maggior diffusione delle caselle, le costruzioni nuragiche tipiche della Riviera di Ponente.

L’area ospita venti specie di orchidee spontanee e nelle fredde e terse giornate invernali offre vedute a 360 gradi sul mare e le Alpi Liguri, fino alla Corsica e alle isole toscane.

L’associazione di outdoor My Trekking propone dunque un’escursione di lunghezza di 12 km circa, per un dislivello in salita di 400 m circa e un impegno medio. Sono comprese le soste per il pranzo al sacco a cura del partecipante.

Per iscriversi e partecipare è necessario scaricare l’applicazione My Trekking sul cellulare e seguire le istruzioni. Per ricevere informazioni è possibile inviare un messaggio Whatsapp con scritto “Iscrivimi” e il proprio nome al numero 3351779367.