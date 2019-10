“Pizza e… Curve!” – Serata per le donne tra convivialità e allegria

Tantissime donne di tutte le taglie e forme si daranno appuntamento allo stesso orario ma in diverse pizzerie di tutta Italia con indosso un tocco di fucsia e tanta voglia di stare insieme e si collegheranno attraverso i social media per condividere la serata attraverso foto, video e dirette.

Ovunque ci siano donne desiderose di diffondere un importante messaggio sociale: affermare il diritto ad un’idea di bellezza che non discrimini e non crei modelli irraggiungibili e dannosi, soprattutto per le adolescenti.

L’evento è promosso dall’Associazione Curvy Pride, dal 2015 impegnata nel diffondere la cultura della pluralità dei modelli di bellezza contro ogni forma di discriminazione e bullismo ponderale.

Info e prenotazioni: Mamita Restaurant 019674542 / lascia un messaggio all’organizzatrice dell’evento al numero 3493482866. La serata si svolgerà come giro pizza, non sono richieste iscrizioni o donazioni all’associazione.