“Più attiva, Meno-pausa” – Ciclo di incontri per le donne sulla menopausa

L’Associazione Nascita e Dintorni in collaborazione con la nutrizionista Giovanna Alessandria e l’ostetrica Grazia Agostino organizza un ciclo di incontri sulla menopausa: tre incontri rivolti alle donne già in menopausa e a quelle che ancora non lo sono ma desiderano arrivarci consapevoli e nelle migliori condizioni.

Le due professioniste vi guideranno in un viaggio alla scoperta della menopausa, dei problemi che la riguardano e dei rimedi più idonei per ognuna di voi. La donna vive più o meno un terzo della sua vita in menopausa: arrivarci consapevoli, preparati e con gli strumenti giusti permette di affrontare questa fase della vita più serenamente.

Programma

Prevenzione primaria con l’alimentazione

Osteoporosi: acidificazione eccesso proteico

Ruolo del calcio: qual è la verità?

Aumento di peso: è sempre inevitabile?

Alimenti e integratori utili

Menù per varie situazioni legate alla menopausa

Alimentazione e prevenzione dei tumori

Prevenzione oncologica: principali tumori femminili

Test di screening

Autopalpazione del seno: come effettuarla?

Autopalpazione: prova pratica su modellino

Menopausa: cos’è e come affrontarla?

Benessere in menopausa: consigli e accorgimenti

Importanza del movimento in menopausa: Ginnastica del Pavimento Pelvico (piccola dimostrazione pratica)

Ogni partecipante riceverà un kit omaggio

Costo partecipazione: 3 incontri 50 €

Info e prenotazioni

Giovanna Alessandria (nutrizionista) 3471474738

Grazia Agostino (ostetrica) 3472494967