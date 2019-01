Pitture, sculture e intarmosaici in esposizione alla Gallery Malocello

Presso la Gallery Malocello di Varazze sono in mostra selezionate opere di pittura, scultura e intarmosaico di una dozzina di artisti fino al 3 marzo. La mostra è visitabile nei giorni di martedì in orario 16 – 18, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 12, venerdì e sabato dalle 10 alle 12 e 16 – 18, domenica ore 10 – 12.

L’inaugurazione della mostra collettiva di pittura, scultura ed intarmosaico di inizio anno, organizzata dall’Associazione Artisti Varazzesi, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e la collaborazione di scrittori e poeti, che si è tenuta il 28 gennaio nella Gallery Malocello di Varazze, ha ottenuto un lusinghiero successo con significative presenze, positivi apprezzamenti per le opere esposte e un generale coinvolgimento alla discussione, seguita dopo gli interventi della scrittrice Anna Ravazzi e dei poeti Mario Traversi e Fausto Naso.

Il positivo risultato ottenuto è la naturale conseguenza della collaborazione tra pubblico e privato, insieme impegnati nel promuovere presso la Gallery Malocello un polo culturale ad ampio respiro, che esalti il valore della conoscenza, l’amore per l’Arte e l’espressione sotto ogni forma, l’aggregazione, il dialogo e il confronto tra le generazioni, con interventi diretti anche nelle aule scolastiche.

L’iniziativa, che sicuramente valorizzerà l’attività della Gallery Malocello arricchendola di un nuovo percorso tematico, è promossa dall’Assessorato alla Cultura della Città di Varazze, dal Gruppo Artisti Varazzesi e dal Comitato Lanzarotto Malocello Varazze, insieme impegnati nel collaborare alla crescita educativa della comunità, ed offrire il miglior servizio culturale e socio-aggregativo anche ai suoi gentili ospiti.

La cerimonia di inaugurazione della mostra è stata coordinata dal presidente Corrado Cacciaguerra il quale, dopo aver brevemente elencato i lavori di manutenzione della sede, ad opera dei soci del locale sodalizio artistico, e presentato gli artisti partecipanti all’esposizione, ha ceduto la parola alla scrittrice Anna Ravazzi e ai poeti Mario Traversi e Fausto Naso.

Mario Traversi e Fausto Naso, graditi ospiti ormai abituali ai vernissage che si susseguono con regolarità nel corso di tutto l’anno presso la “Gallery Malocello”, hanno letto (recitato) alcune poesie scritte da loro o da terzi, mentre la scrittrice Anna Ravazzi di Cogoleto ha parlato della prossima presentazione del suo libro “La mia Campagna di Russia – Luglio 1942 – Aprile 1943”, tratto dal diario (agenda) del padre Edilio, in programma sabato 16 febbraio 2019 alle ore 16, nella civica Biblioteca di Varazze.

Immerso in una tragedia immane quale fu la Campagna di Russia, con la sua drammatica e rovinosa ritirata, un tenentino non ancora 23-enne, che dopo un paio di anni sarebbe diventato mio padre, prese annotazioni come poté sulla sua piccola agenda rossa.