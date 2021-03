Pittura, scultura e mosaico in una mostra collettiva a Varazze

Dall’1 al 31 marzo la Gallery Malocello, sede dell’Associazione Artisti Varazzesi, ospita una mostra collettiva di pittura, scultura e mosaico in occasione della sua riapertura al pubblico.

Sempre disponibile a collaborare con enti e scuole, l’associazione rappresenta un valore aggiunto per la promozione culturale e turistica di Varazze. Con passione e impegno il sodalizio ha reso possibile la realizzazione del sogno di tanti varazzini: una galleria d’arte in città e soprattutto un punto di incontro e socializzazione per le persone meno giovani.

L’esposizione è visitabile da lunedì a sabato dalle 10 a mezzogiorno e dalle 16 alle 18 nel rispetto delle norme di sicurezza emanate dalle autorità per prevenire il contagio da Covid-19.