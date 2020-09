Pittura, scultura e intarmosaico in mostra alla Gallery Malocello

Varazze. Da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre dalle 10 a mezzogiorno e dalle 16 alle 18 la Gallery Malocello ospita la mostra della pittrice Rosa Brocato e del pittore, intagliatore e scultore Ennio Bianchi, allestita con la collaborazione del Gruppo Artisti Varazzesi e il patrocinio dell’Assessorato comunale alla Cultura.

Rosa Brocato è nata a Cefalù e vive a Cogoleto. Ha partecipato a numerose esposizioni personali e collettive a Ferrara, Genova, Sanremo, Varazze, Cogoleto, Arenzano, Savona, Albisola, Noli, Palermo, Aix-en-Provence e nel 2011 alla IV Biennale dell’Acquerello a Tata (Ungheria).

Nel 2012 ha partecipato alla mostra collettiva “Grenzenlos” a Marktredwitz (Germania), organizzata da Focus Europa, e recentemente alla mostra collettiva Internazionale di Carpeneto (AL) nella storica dimora “Casa dei Leoni”. Diplomata Maestra d’Arte, ha iniziato la sua carriera con una mostra a Ferrara presso la Galleria Alba. Seguono numerose collettive e personali sia in Italia sia all’estero (Francia, Spagna, Ungheria e Germania).

Ennio Bianchi è un noto e bravo intarsiatore, pittore e costruttore di modellini navali, dalla lunga e consolidata esperienza. Le sue opere meritano di essere ammirate e analizzate con la massima attenzione e da più punti di vista. Non è sufficiente una fugace visita, occorre soffermarsi il tempo necessario per cercare di capire cosa l’artista ha voluto rappresentare e trasmettere a chi osserva i suoi sempre interessanti lavori. Per meglio assimilare le molteplici sfaccettature e rappresentazioni insite in ogni opera una chiacchierata con l’artista è vivamente consigliata.