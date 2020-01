Pino Petruzzelli e Mauro Pirovano nel “Don Chisciotte” di Miguel de Cervantes al Chebello

Martedì 28 aprile alle ore 21 al Teatro “Osvaldo Chebello” a Cairo Montenotte Pino Petruzzelli e Mauro Pirovano interpretano il “Don Chisciotte” di Miguel de Cervantes per la regia dello stesso Petruzzelli e una produzione del Teatro Nazionale di Genova – Teatro Ipotesi.

Cuore dello spettacolo è la voglia di tornare a credere nella vita. Due artisti armati di coraggio e ironia, diversi eppure uniti da una gioiosa e scanzonata vitalità, reinterpretano il celebre romanzo per combattere a loro modo un mondo in balia di vili incantatori in cui le speranze sembrano scomparse.

“Don Chisciotte è la storia di un eroe, non di un pazzo, che non cede alle difficoltà o alle sconfitte e non si rassegna ad un destino che lo vorrebbe succube di una bassa realtà quotidiana asfissiante – racconta Petruzzelli – Lui aspira all’ideale. Don Chisciotte non fugge dalla realtà e il suo agire è tutt’altro che folle”.

Uno spettacolo in cui ridere e riflettere non sono in contrasto. “La sua figura va vista in relazione con l’altro eroe del romanzo: Sancio Panza – spiega ancora l’attore e regista – La loro relazione va oltre l’amicizia e la burla in funzione della contrapposizione tra sogno e realtà, libertà e ragione. In questo dualismo Cervantes permette ad ognuno di noi di rivedersi”.