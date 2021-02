Pietra Ligure, picnic tra natura e animali al Parco AsinOlla

Pietra Ligure. “Tasteful experience in nature” è lo slogan con cui il parco natura AsinOlla lancia la stagione dedicata a picnic davvero speciali, in programma ogni fine settimana (prenotazione obbligatoria entro il venerdì). L’iniziativa permette di trascorrere una giornata all’aria aperta tra natura e animali.

Per gli ospiti la possibilità di scegliere tra l’autenticità e la genuinità del “Country Picnic” oppure la marcia in più garantita dal più raffinato “Gourmet Picnic”. Per arricchire il picnic sono a disposizione tutti i servizi del parco: postazione con tavoli, barbecue, sdraio, amache e teli. Il ritiro del cesto è tra le 12:30 e le 14:30.

Intanto proseguono le iniziative e le escursioni organizzate dallo staff: domenica 28 febbraio dalle ore 14 un appuntamento dedicato alla conoscenza di asini e cavalli dal titolo “Di-verso da chi? Asino = Cavallo diverso”. Il programma prevede una parte introduttiva sul mondo equino e asinino, ponendo attenzione sulle caratteristiche di ciascuna specie e le loro unicità rispetto alle diversità.

A seguire il battesimo della sella a cavallo, il saluto e l’incontro con gli amici asinelli e per concludere il cestino merenda da asporto. A tutti i bambini sarà rilasciato un attestato di partecipazione (si tratta di iniziative individuali e si raccomanda la prenotazione).

“In questo periodo ancora caratterizzato dall’emergenza pandemica e dalle restrizioni in vigore AsinOlla offre l’opportunità di apprezzare le bellezze naturali e un panorama mozzafiato, con la possibilità di vivere esperienze uniche assieme ai nostri amici animali e gustare nel format picnic le nostre specialità gastronomiche”, dichiara la presidente del parco Maria Teresa Bergamaschi.