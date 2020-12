Pietra Ligure, Lasagnata e slow trekking al Parco Natura AsinOlla

Pietra Ligure. In occasione del ponte dell’8 dicembre il Parco Natura AsinOlla presenta un altro evento, o meglio una doppia iniziativa.

Dalle ore 10:30 appuntamento con lo slow trekking, le consuete camminate con gli amici asinelli nei sentieri dell’entroterra e in compagnia dello staff.

Al termine, dalle ore 12:30 circa, non poteva mancare l’offerta riservata alle specialità gastronomiche con una Lasagnata da gustare nelle aree attrezzate del parco. Il menù prevede uno stuzzichino di benvenuto per tutti gli ospiti, poi naturalmente lasagne e per concludere un dolce della casa.

Prenotate e passate una giornata di relax tra natura, animali e gastronomia, secondo lo spirito di AsinOlla!