Pietra Ligure, imperdibili occasioni di shopping con il Mercato Riviera delle Palme

Pietra Ligure. Domenica 16 agosto dalle 8 alle 19:30 nella suggestiva cornice di viale della Repubblica arriva il Mercato Riviera delle Palme, la più spettacolare occasione per una giornata di shopping a cielo aperto.

Per questa realtà nata dalla volontà degli affiliati FIVA Confcommercio non è la prima volta a Pietra Ligure: i banchi vi sono già stati ospiti ad inizio estate proprio in viale della Repubblica, dove aveva fatto il suo “debutto” e riscosso immediatamente uno strepitoso e gradito successo lo stand dedicato alle specialità siciliane con prelibatezze dolci e salate come arancine, cannoli, cassatine e tanto altro.

Saranno tantissimi, come sempre, i banchi schierati: non mancheranno i grandi classici che rappresentano il perfetto mix tra qualità, assortimento e convenienza, come l’abbigliamento donna/uomo, la pelletteria e il tessile.

L’evento si terrà nel mese turistico per eccellenza e Pietra Ligure è una delle “perle” più amate del Ponente savonese per quanto riguarda la villeggiatura, con un’offerta che spazia dal balneare alla musica nelle piazze. Dunque avere un grande momento di shopping a cielo aperto come quello offerto dal Mercato Riviera delle Palme diventa un arricchimento in più per scegliere di trascorrere una meravigliosa domenica di vacanza.

I residenti del comprensorio, affezionati a questo appuntamento itinerante, e i turisti che seguono le varie tappe sanno che tra i banchi del Mercato Riviera delle Palme troveranno sempre gentilezza, simpatia e un fantastico assortimento di prodotti.

A tal proposito Richard Biffi, a nome di tutti i commercianti del mercato, esprime “gratitudine nei confronti del personale e dell’amministrazione comunale per questa gradita opportunità”.