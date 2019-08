Pier Paolo Cervone racconta il grande ammiraglio Paolo Tahon di Revel

Domenica 25 agosto sera alle ore 21:15 nel Porticato della Loggia a Noli arriva il grande ammiraglio Paolo Tahon di Revel. La figura dell’illustre uomo di mare è al centro del racconto dipanato da Pier Paolo Cervone nel suo tredicesimo libro.

Terra di naviganti ed esploratori, Noli è un luogo ideale per parlare di un personaggio come Thaon di Revel. Nato a Torino il 10 giugno 1859 da una nobile famiglia molto legata ai Savoia, al termine della Prima Guerra Mondiale riceverà il grado mai più assegnato di Grande Ammiraglio. Le sue intuizioni e il suo genio portano la nostra flotta ad avere ragione di quella austroungarica grazie al naviglio sottile (Mas, barchini, mignatte), ai treni armati a difesa delle coste e a ufficiali come Rizzo, Ciano, Aonzo, Paolucci, Paoletti e altri.

Cervone racconta l’esperienza politica di Tahon quale ministro della Marina nei primi due governi di Benito Mussolini, la sua adesione al fascismo e il successivo distacco tra la primavera e l’estate del 1943. Dopo l’arresto del Duce e la fine del fascismo il sovrano lo nominerà presidente del Senato. Ma sarà un presidente senza senatori, perchè la Camera Alta non si riunirà più tra il 25 luglio e l’8 settembre 1943.

Thaon morirà a Roma, dimenticato da tutti, il 24 marzo 1948 all’età di 89 anni. La Marina gli ha recentemente dedicato una nuova unità della flotta varata al cantiere Muggiano de La Spezia.