Pier Franco Quaglieni presenta “Mario Soldati. La gioia di vivere”

Giovedì 4 luglio alle ore 21:30 presso il Chiostro Ester Siccardi il professor Pier Franco Quaglieni presenta il libro “Mario Soldati. La gioia di vivere” (edizioni Golem), primo degli appuntamenti estivi della rassegna “Un mare di cultura” organizzata dal Centro Pannunzio e dal Dopolavoro Ferroviario di Albenga. Interverranno anche il critico letterario Gianni Ballabio, il giornalista Sandro Chiaramonti, il delegato dell’Accademia Italiana di Cucina di Albenga e del Ponente Ligure Roberto Pirino.

La pubblicazione esce nel ventennale della morte dello scrittore e regista torinese ed è aperta da un ampio saggio di Quaglieni, amico personale di Soldati e direttore del Centro Pannunzio, di cui lo scrittore fu uno dei fondatori e suo presidente per vent’anni. Il libro è ricco di saggi di autorevoli critici e studiosi, relazioni a convegni, semplici ricordi e testimonianze di amici noti e meno noti che permettono al lettore di ricostruire la poliedrica figura di Soldati scrittore, regista cinematografico e televisivo, critico d’arte, giornalista, esperto di enogastronomia. Inoltre una preziosa testimonianza di Chiara Soldati rievoca il lessico famigliare soldatiano.

Annota Quaglieni nell’introduzione:

Forse Soldati non è piaciuto a certa critica proprio perché sfuggiva agli schematismi semplicistici, alle sintesi generiche e confuse. È stato un anticonformista per natura e per scelta. Uno degli aspetti che da sempre mi colpì in lui era il gusto appassionato per tutta la vita e la volontà, spesso turbata da dubbi e contrasti morali, di godersela avidamente in tutte le sue espressioni.