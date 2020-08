“Piazzolla Portrait”, l’anima del tango ad Albisola Superiore

Venerdì 21 agosto sulla Terrazza sul mare di Albisola Superiore alle ore 21.30 si terrà “Piazzola Portrait: l’anima del tango”.

Si tratta del concerto del trio ItineraMundi dedicato alla musica di Astor Piazzolla.

Il trio è formato da Gianluca Campi (fisarmonica), Arianna Menesini (violoncello), Laura Lanzetti (pianoforte). In programma le “Cuatro Estaciones Portenas” (Verano – Otono – Invierno – Primavera), la Suite dell’Angel (Milonga – Muerte – Resurrecion) ed ancora Vuelvo al sur, Los suenos, Adios Nonino e le famose Olblivion e Libertango.

Il Trio itinera Mundi si è costituito nel 2018 ed ha già all’attivo numerosi concerti in Italia ed all’estero, tra cui esibizioni negli Stati Uniti per l ‘Istituto Italiano di Cultura di Chicago. La tradizione pianistica chopiniana di Laura Lanzetti, la versatilità violoncellistica di Anna Menesini e il campione del mondo di fisarmonica Gianluca Campi fanno di questo ensemble un trittico sonoro straordinario. ItineraMundi propone un repertorio arrangiato personalmente proprio per questa compagine unica nel suo genere.

Il concerto è arricchito dalla presenza di ballerini di tango.