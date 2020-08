Piatti tipici, spettacoli di fuoco e giocoleria alla “Cena Medievale” di Albenga

Albenga. Se l’emergenza Covid-19 non ha reso possibile organizzare il Palio Storico martedì 25 agosto dalle ore 19 in piazza san Domenico sarà comunque possibile vivere l’esperienza di una vera cena medievale. Nel centro storico ci sarà infatti un banchetto accompagnato da spettacoli di fuoco e giocoleria a cura degli Iannà Tampé.

Le portate saranno crostini di paté di olive taggiasche e acciughe, lardo farcito con castagne e miele d’acacia, frittata di borragini, panissa alla ligure, zuppa di cereali legumi con pancetta, ravioli di erbette burro salvia e pinoli, bocconcini di cinghiale cotti al vino rosso, porchetta al forno, torta di mandorle accompagnato da Ippocrasso.

Prenotazione obbligatoria entro il 22 agosto. Riferimenti quartieri per acquisto biglietti: Sant’Eulalia – Alessandra Benati 329 3149017 ; San Siro – Michela Masini 392 9522425; San Giovanni – Nicoletta Bellando 333 9938645; Santa Maria – Patrizia Rupil 389 4696697. In caso di maltempo la serata sarà recuperata e i biglietti automaticamente validi per la nuova data.