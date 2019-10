“Pianificalamente” – Corso di Educazione Finanziaria dell’ANASF

Venerdì 25 ottobre dalle ore 18 alle ore 20 presso la Biblioteca Civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal a Loano l’ANASF Associazione Nazionale Consulenti Finanziari terrà il corso di educazione finanziaria per i risparmiatori “Pianificalamente – Metti in conto i tuoi sogni”, aperto a tutta la cittadinanza e con il patrocinio gratuito del Comune in quanto di interesse socioculturale.

Il corso per i risparmiatori adulti è nato dopo anni di “pratica” (dal 2009) con il progetto “Economic@mente – Metti in conto il tuo futuro”, rivolto ai ragazzi delle scuole superiori delle classi terze, quarte e quinte e che ha visto e vede coinvolte molte scuole del territorio e della provincia anche in queste settimane. L’iniziativa è l’unica di questo genere organizzata in tutta la Liguria in ottobre, Mese dell’Educazione Finanziaria, ha ottenuto l’approvazione del Ministero delle Finanze e rientra tra gli eventi mondiali sul tema del risparmio.

L’incontro avrà per relatori Davide Siri, coordinatore territoriale ANASF Liguria, ed Emanuele Di Napoli, referente territoriale Economic@mente ANASF Liguria.

L’ANASF è l’associazione dei professionisti che svolgono l’attività di offerta fuori sede e consulenza finanziaria. Fondata nel 1977, conta su oltre 12mila iscritti ed è interlocutore qualificato nei principali tavoli istituzionali del settore. Accanto all’interesse per la tutela, valorizzazione e formazione degli iscritti l’associazione da sempre rivolge un’attenzione specifica alle iniziative di tutela dei risparmiatori in un percorso che si ritiene debba passare anche attraverso una maggiore consapevolezza nelle scelte d’investimento. L’educazione finanziaria è infatti un processo che, a cominciare dal periodo scolastico, deve accompagnare il cittadino in tutte le fasi della sua vita.

Forte dell’esperienza del progetto “Economic@mente – Metti in conto il tuo futuro”, lanciato nel 2009 e dedicato agli studenti della scuola superiore, l’ANASF ha realizzato un’iniziativa di educazione finanziaria rivolta agli adulti, avvalendosi delle conoscenze e delle competenze maturate dai consulenti finanziari nella loro attività quotidiana di vicinanza ai risparmiatori.

Contenuti

– Definizione di educazione finanziaria

– Situazione dell’alfabetizzazione finanziaria in Italia

– Cambiamenti in atto:

o Società (nuclei famigliari, longevità, lavoro)

o Finanza (rendimenti dei mercati, tassi, correlazione dei mercati, incertezze politiche, risparmio tradito, dissesti finanziari, inflazione, criptovalute) o Economia (ciclo di vita e teoria del risparmio)

– La pianificazione

o Regola base

o Rischio / rendimento

o Mifid 2

o Definizione del profilo investitore o Realtà e percezione

– Gli errori da non fare

– Il consulente finanziario come guida necessaria alla pianificazione