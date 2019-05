“Peter Pan Dance in Neverland” – Hip hop musical per la Abracadabra onlus

Immagine Danza 4Js (centro sportivo di Borgio Verezzi e scuola di urban dance) di Monica Giovannini e Luca Ciocca anche quest’anno dedica lo spettacolo di fine anno in ricordo di Laura Menzaghi, referente per la Liguria di Abracadabra onlus.

“Alcune mutazioni genetiche predispongono ad un’elevata percentuale di sviluppo del cancro al seno e all’ovaio, generalmente in età molto giovane e con forme particolarmente aggressive – spiega Giovannini – Di questo ci lasciò la mia amica Laura Menzaghi. Dallo scorso anno decisi di donare il ricavato dei nostro spettacolo ad una preziosissima associazione, cui lei era molto legata e per cui lottava con tutta se stessa, per ottenere risultati e successi che grazie alla tenacia e perseveranza dei suoi soci hanno ottenuto e continuano ad ottenere”. Questa è la missione dell’associazione aBRCAdaBRA affinché le mutazioni BCRA vengano scoperte in tempo attraverso screening programmati dagli enti preposti.

Durante la serata, presentata da Stefania Tesoro attuale referente della Liguria ci sarà un breve aggiornamento delle attività della onlus. Poi gli spettatori potranno assistere al bellissimo spettacolo “Peter Pan Dance in Neverland”.