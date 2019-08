“Pesto d’Amare” la festa dedicata al pesto

Torna la festa dedicata al re delle aromatiche alla regina delle salse liguri: il pesto!

Il 6 e 7 settembre, dalle ore 18 alle 23, appuntamento a Finale Ligure, nel Rione di Finalpia, con Pesto d’Amare.

Anche quest’anno sono stati selezionati i migliori pesti artigianali della provincia di Savona: si potranno degustare dai produttori e nei piatti a tema preparati nell’Osteria di Re Basilico.

Portate i bambini: ci sono tantissimi laboratori gratuiti per farli divertire, scoprendo tante cose nuove.

L’edizione di quest’anno è dedicata ad un tema che agli organizzatori sta particolarmente a cuore, l’Ambiente, per questo troverete l’info point Finale Ama L’Ambiente, tutto il materiale utilizzato sarà compostabile (plastic free) e sarà utilizzata anche una compostiera per non sprecare nulla.

Come sempre ci saranno musica e folklore… Saranno due serate all’insegna della cucina ligure, della biodiversità e del magnifico territorio finalese!

Il programma è disponibile qui.