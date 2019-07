“Pesca e Friggi” – Quarta edizione

A Varazze si pesca e si mangia con la quarta edizione di “Pesca e Friggi”. Venerdì 19 luglio alle ore 18:30 sul molo Marinai d’Italia si comincia con un bell’aperitivo di pesce fritto, anche appena pescato, vino bianco, patate fritte “a chilometro zero” e la musica del Dj Bond and Friends.

Organizzata dall’Associazione Pesca Sportiva Varazze e dall’Associazione Volontari di Protezione Civile Varazze, la manifestazione ha lo scopo di valorizzare l’ambiente e avvicinare il pubblico al mondo della pesca, facendone conoscere le tecniche, il corretto uso delle attrezzature e il giusto modo di approcciarsi con il mare e le sue molteplici funzioni.

Vuoi pescare? Hai una barca? Se non ce l’hai è lo stesso! Partecipa alla manifestazione ludico amatoriale di pesca ricreativa venerdì 19 luglio dalle ore 8 alle 11, bolentino o canna a piacere. Il pescato è destinato alla Protezione Civile di Varazze, che lo frigge sul Molo Marinai d’Italia. Il ricavato delle offerte ricevute sarà utilizzato per l’acquisto dell’attrezzature necessaria a svolgere la propria missione.

“Un modo per far capire che si può mangiare con gusto e creatività anche con specie considerate minori, entrare più da vicino nel meraviglioso mondo dei pesci e imparare che si può scegliere che tipo di pesce mangiare salvaguardando allo stesso tempo ambiente e portafoglio – spiegano gli organizzatori – Il pesce non è tutto uguale e davanti al banco è meglio optare per alcune specie piuttosto che per altre, scegliendo sempre ciò che il mare propone”.

Durante la manifestazione, che avrà come sfondo il mare e dell’ottima musica, si potranno degustare acciughe fritte, ciuffetti di calamari e pesci pescati il giorno stesso dai pescatori dell’Associazione Pesca Sportiva Varazze. Un appello da parte degli organizzatori, quindi, al consumo di pesci a ciclo vitale breve, quelli più salutari per la nostra alimentazione.

L’Associazione Pesca Sportiva Varazze partecipa anche alla manifestazione sul molo Marinai d’Italia con un gazebo per mostrare alcuni tipi di pesci nostrani e qualche attrezzatura, nella ferma e radicata convinzione che chi sa deve trasmettere: allestiamo ponti anziché innalzare barricate ed erigere muri.

Informazioni e adesioni: Alberto Patrucco, presidente Associazione Pesca Sportiva Varazze, 3385349475