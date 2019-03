“Periscano tutti i tiranni” – Mostra sull’Europa in guerra nel ponente ligure

L’Associazione 1795 si propone di far conoscere la grande e poco conosciuta pagina di storia scritta nel mare e sulla terra finalese nel periodo delle guerre di espansione della Rivoluzione francese, che ha determinato il destino dell’intera Europa per oltre vent’anni. Una ricchezza incredibile di testimonianze tuttora visibili, sia nei fondali marini antistanti Finale, sia nelle trincee, piazzole dei cannoni, piazzole degli attendamenti ancora in condizioni ottimali, posti lungo le antiche strade che collegavano il Marchesato attraverso le Alpi liguri al Piemonte ed alla Lombardia. Non esistono siti di battaglie napoleoniche in Europa che conservino una così grande ricchezza di tracce, certificazioni dei cruenti scontri.

Materiale esposto. Oltre le foto realizzate da National Geographic durante il 2018 in mare ed in terra nel finalese, saranno in mostra tutti i reperti portati in superficie dai sub della GUE e dai Palombari della Marina Militare duranti i recenti scavi archeologici della battaglia di capo Noli. Ricchissimo il materiale esposto appartenente a primarie collezioni private o importanti musei italiani.

Grande utilizzazione di mezzi tecnologici e multimediali, uno in particolare presentato per la prima volta ed usufruibile da tutti i visitatori. Il tutto con l’obiettivo di trasformare la mostra in permanente, associata ad una proposta turistica attraverso passeggiate anche di più giorni in un percorso ricco di succursali del museo, dove si potrà anche pernottare in appositi rifugi museo sparsi per le montagne del Finalese lungo gli itinerari della battaglia di Loano alla scoperta delle incredibili testimonianze ancora esistenti, riscoperte grazie al lavoro svolto dall’associazione 1795 e National Geographic.

La scoperta in mare a circa 70 metri di profondità nelle acque finalesi da parte di sub della GUE nel 2016 di reperti relativi alla battaglia di capo Noli e l’inizio di una attività di indagine che porterà nell’estate 2018 all’intervento dei Palombari dei Comsubin e di Nave Anteo della Marina Militare, con l’impresa dello scavo archeologico subacqueo in saturazione della lancia armata di capo Noli, ha portato all’attenzione del grande pubblico e all’interesse della stampa nazionale ed internazionale la grande rilevanza storica che il Finalese riveste nelle fasi iniziali dell’avanzata napoleonica.

Le operazioni realizzate dal Comsubin della Marina Militare, condotte sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Liguria, sono state progettate grazie alla collaborazione degli storici specialisti dell’Associazione 1795, ai subacquei tecnici della GUE Italia e sono state principalmente rivolte, oltre allo studio del sito archeologico di Capo Noli, alla valorizzazione della Città di Finale Ligure e del territorio Finalese.

A seguito del grande impegno profuso da tutte le Istituzioni in particolare dagli studiosi che hanno collaborato al successo tecnico, scientifico e mediatico dell’attività di indagine, si pone ora la necessità e l’opportunità di condividere l’esperienza di ricerca con la realizzazione di una mostra temporanea che, oltre a presentare i cospicui risultati e i materiali archeologici scaturiti dalla campagna di ricerca subacquea, permetta di illustrare gli episodi, la vita delle popolazioni e degli eserciti, l’importanza strategico-topografica e il ruolo storico rivestito dallo scacchiere finalese nelle guerre di espansione della rivoluzione francese.

Le ricerche subacquee, come quelle condotte sulla terra ferma, così come la loro contestualizzazione storico territoriale, sono il frutto di consapevolezza ed una conoscenza acquisite a livello locale che necessariamente devono trovare sbocchi nella valorizzazione turistica del comprensorio finalese con progetti che comprendano progetti espositivi e percorsi tematici.