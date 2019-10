“La maledizione dei pirati” a Finale Ligure

Dal pomeriggio di giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre torna la “Casa Stregata” di Baba Jaga.

Giunto alla sua settima edizione, il percorso stregato interattivo, per famiglie con bambini dai 4 anni in su, quest’anno ha come protagonisti i “Pirati”.

Lo spazio teatrale del Palazzo del Tribunale si trasformerà nella più spaventosa delle navi. Partendo dall’Antro della Strega del mare, per trovare i dobloni perduti, i nostri piccoli ospiti saliranno sul galeone fantasma con destinazione l’isola maledetta in cui dovranno affrontare il terribile demone Buio.

“Cominciate a credere alle storie di fantasmi… Ci siete dentro!”. Sembrano vivi, ma quando arriva la luna piena svelano la loro identità. Un’orrenda maledizione, un tesoro sottratto, dei medaglioni insanguinati… chi sale a bordo della nave maledetta non fa ritorno…

Siete pronti a salpare con il capitano Tot? La “Casa Stregata” aspetta i nostri piccoli ospiti per una nuova terribile, orrenda avventura!

Per la grande affluenza di pubblico, da quest’anno sarà obbligatorio l’acquisto anticipato dei biglietti, l’organizzazione non garantisce l’ingresso a chi non è in possesso.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale Baba Jaga e promosso dal Comune di Finale Ligure.

Per la stagione 2019/2020, l’orario visite sarà: 31 ottobre ore 14/19, 1-2-3 novembre ore 10-13/14-19. Il costo dei biglietti è di 5 euro.

Prevendita sul sito www.teatrodelleudienze.org, teatrodelleudienze@gmail.com, tel 351 5699339.

