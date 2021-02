“Percorso esperienziale di Radioestesia”: incontro di formazione ad Albenga

Albenga. Sabato 27 febbraio dalle 9:30 alle 12:30 il Radioestesia Evolutiva Lab organizza il “Percorso esperienziale di Radioestesia”.

Si tratta di un incontro per apprendere e sperimentare tecniche per entrare in contatto con chi realmente siamo, qual’è la nostra missione in questa vita e da dove veniamo attraverso l’uso degli strumenti della radioestesia.

Il tutto servirà a connetterci con gli “Esseri di Luce” e farci guidare nel nostro percorso d’anima.