“Percorsi cerAMICI” in mostra alla Galleria Kélyfos

Dal 15 febbraio (inaugurazione alle ore 18) all’8 marzo dal lunedì al sabato dalle 16:30 alle 19 alla Galleria Kélyfos ad Albissola Marina è visitabile la mostra “Percorsi cerAMICI” con le opere dei designer Roby Giannotti e Gianluca Cutrupi, fondatore dello spazio d’arte in via Isola 15.

Cutrupi e Giannotti espongono una scelta per certi versi antologica delle loro opere in un mix tra oggetti della loro storia artistica e novità uscite in questi giorni dalle fornaci di riferimento (il laboratorio in Valleggia di Ylli Plaka, le Ceramiche Ernan di Albisola Superiore, le Ceramiche San Giorgio di Albissola Marina, le Ceramiche Il Tondo di Celle Ligure).

Pur nella peculiarità dei singoli percorsi, da cui il titolo della mostra, emerge una innata propensione verso il gioco, l’ironia, le emozioni positive attraverso il mondo animale e lo studio delle forme, dagli elefantini di Cutrupi alle acciughe di Giannotti, dai gattini e dai salvadanai del primo agli oggetti d’uso del secondo, candelabri, mortai per il pesto, portatartufi.

Tra le fonti d’ispirazione ci sono i mondi fiabeschi di Bruno Munari, Enzo Mari e Gianni Rodari e le suggestioni di Ettore Sottsass e Menphis. La mostra è un omaggio ad Albisola e Savona, le terre di antica tradizione ceramica da cui prendono le mosse i due artisti savonesi.

L’evento è in sé un organismo in continua evoluzione nato dalla creatività di Cutrupi e Giannotti. A testimonianza di questo ognuno dei due artisti realizzerà un catalogo della mostra, a tutti gli effetti un vero e proprio manoscritto, con testi, disegni, colori e pensieri degli artisti che saranno aggiunti giorno per giorno per essere completati per il finissage. Chi vorrà assicurarsi queste due vere e proprie opere d’arte vivide, istintive e ispirate agli antichi libri d’artista potrà prenotarle in galleria.

L’esposizione è visitabile anche in altri orari su prenotazione ed è patrocinata dal Comune, che ancora una volta dimostra attenzione e sostegno alle iniziative che nascono per valorizzare il territorio, la ceramica e il design.