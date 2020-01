“Perché l’hai fatto Guglielmo? Dicesi Marconi” – Le canzoni della radio in scena per l’ADSO

Giovedì 30 gennaio alle ore 21 al Circolo Chapeau, in via Famagosta 12, a Savona andrà in scena lo spettacolo di teatro canzone “Perché l’hai fatto Guglielmo? Dicesi Marconi”, che racconta la storia della radio dalla sua invenzione fino alla morte di Marconi in un avvincente alternarsi di canzoni dell’epoca e narrazione.

Lo spettacolo è scritto e diretto da Nat Russo e interpretato dagli attori Franca Debenedetti e Andrea Tomasini e dalla band formata dal soprano Anna Delfino, da Igor Barra al clarinetto, Renato Procopio ala chitarra, Giampaolo Minuti al contrabbasso e Andrea Balestrieri alle percussioni.

L’evento è ad ingresso gratuito con offerta libera ed è realizzato con e per l’ADSO Associazione Down Savona Onlus.