“Perché Dio non punisce i malvagi?”: riflessione sulla giustizia e la misericordia con Benedetta Tobagi

Andora. Martedì 1 settembre alle ore 21:30 a Palazzo Tagliaferro Benedetta Tobagi sarà ospite della VII rassegna letteraria “Sguardi Laterali – Incontro gli autori su temi inconsueti”, promossa dal Comune. La giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica italiana rileggerà il libro del profeta Giona, aprendo ad una riflessione sulla giustizia e la misericordia.

Il grande pesce che ci inghiotte e ci trascina nell’abisso sembra una condanna ma può essere un salvatore. Giona è uno strano tipo di profeta, un uomo in fuga dal proprio compito e dal proprio destino, refrattario alle richieste del suo Dio. La sua storia mette in scena in quattro brevissimi capitoli un’esperienza universale: per ciascuno di noi esiste una chiamata e affrontarla è una delle sfide più importanti della nostra vita.

Benedetta Tobagi è ricercatrice di storia. Tra i suoi libri: “Come mi batte forte il tuo cuore. Storia di mio padre” (2009), “Una stella incoronata di buio. Storia di una strage” (2019), “Piazza Fontana. Il processo impossibile” (2019).