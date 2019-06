Percfest di Laigueglia

Il 13 giugno 2019 a Laigueglia (SV) ritorna il Percfest . La nota manifestazione musicale di alto profilo culturale che fin dall’esordio i Media hanno battezzato “ La Festa Europea del Jazz e delle Percussioni” e che trova i suoi punti di forza nell’offerta di concerti Jazz di alta qualità e in una originale, attrattiva formula di divulgazione e studio delle Percussioni chiamato il “Memorial Naco”, una innovativa forma di didattica che al Percfest diventa spettacolo. Fin dal 1996 sotto la direzione artistica del suo creatore e organizzatore, il noto contrabbassista Jazz M° Rosario Bonaccorso, il Percfest presenta in quattro giorni i suoi eventi musicali, nella meravigliosa e suggestiva cornice di Laigueglia (SV) Uno dei Borghi più belli d’Italia

Laigueglia, di una bellezza che sembra uscita da una poesia di Montale, durante il Percfest si trasforma in energia pura, nella frenesia e nella fluidità dei suoi appuntamenti musicali che scorrono regolari per tutto il giorno, fino a notte fonda. In questa edizione si entrerà in confidenza con artisti del calibro di Toninho Horta, Rudi Berger, Sullivan Fortner, Dado Moroni, Danny Grissett, Rosario Giuliani, Stefano Di Battista, Dedè Ceccarelli, Emanuele Cisi .. nella costante presenza di Rosario Bonaccorso, direttore artistico, creatore e anima della manifestazione, oltre che contrabbassista di fama internazionale e compositore, che riesce ad essere sempre dove e quando ci sia bisogno di lui. Il Percfest e il Memorial Naco sono le sue creature in ricordo del fratello Naco, scomparso tragicamente nel 1996, la mattina dopo la prima edizione del Percfest, Naco era un percussionista amato dalla star del Pop e del Jazz in Italia e invidiatoci dal mondo musicale.

Per chi già conosce il Percfest, quest’anno ci sarà una grande novità che riguarda i concerti serali. Per rispondere alla sempre più insistente richiesta del pubblico di poter avere garantito un posto a sedere nella esclusiva Piazza Marconi di soli 300 posti di capienza, per la prima volta dalla sua nascita il Percfest propone i suoi concerti serali con un piccolo biglietto di ingresso ad un prezzo particolarmente accessibile di soli 15,00€ per sera che dà diritto a ben due concerti. Ancora una volta un vero incentivo culturale per far conoscere ed amare la musica jazz. Il pubblico potrà così assistere ai due concerti avendo la certezza di poterne godere in modo comodo e confortevole. Saranno offerti anche abbonamenti per le quattro sere al costo di soli € 50,00 + diritto di prevendita. Sarà possibile ed è consigliato acquistare on line, dove verranno offerti i biglietti serali ad un costo di 12,50€ + diritto prevendita

Ecco gli indizzi per acquisto biglietti concerti online: Ticketone.it / Vivaticket.it / Italianticket.it /

Acquisto fisico biglietto: Casa del disco – Alassio / S hub – Albenga / Giocolandia – Laigueglia

Infoline: 3921854443 tutti i giorni dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,30