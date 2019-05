“Pensare sano” – Incontro sull’importanza della prevenzione dai raggi solari

Venerdì 21 giugno alle ore 17 presso la Sala “San Pietro” in via Untoria 6 a Savona si terrà il primo incontro sul tema della salute e del benessere del ciclo intitolato “Pensare sano”, patrocinato dal Comune.

“Pensare sano” è un ciclo di conferenze organizzato dall’ANTEAS Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà con l’obiettivo di informare e sensibilizzare le persone sulle nuove cure medicali, sui metodi per prevenire le patologie e migliorare il proprio benessere. Prestigiosi relatori si alterneranno durante questi incontri, a garanzia di un’informazione scientifica di altissimo livello, fondamentale per fare chiarezza sulle tante notizie che oggi attraverso il web arrivano al grande pubblico.

L’allungamento della vita media e il miglioramento della qualità della vita ha portato sempre più persone alla cosiddetta terza età in buone condizioni fisiche, grazie ad un’alimentazione più completa ed equilibrata e ad una maggiore consapevolezza, unita ad una più approfondita conoscenza dei meccanismi legati all’invecchiamento. Oggi si preferisce, anche in riferimento alla terza età, parlare di benessere intendendolo come un insieme di equilibrio fisico, psichico, intellettuale e di relazioni sociali che consente alla donna e all’uomo di stare bene con se stessi oltre che con gli altri.

La moderna cosmetica avrà un ruolo sempre maggiore nel mantenere la pelle in buona salute. Essere consapevoli delle formulazioni e delle materie prime usate è importante, in quanto si limitano potenzialmente i danni migliorando le performance di un prodotto. Da anni prima di ogni estate si moltiplicano le raccomandazioni su come proteggere la pelle dal sole. È indubbio che la fotoesposizione sia una delle cause dell’invecchiamento cutaneo: inquinamento e buco dell’ozono sono fattori climatici che favoriscono un’azione più aggressiva dei raggi solari sulla nostra pelle.

Sono note le correlazioni tra Uva e degradazione delle fibre del derma, Uvb e eritema e per questi motivi l’importanza delle metodiche migliori prima, durante e dopo l’esposizione solare assume un ruolo sempre maggiore per prevenire problematiche cutanee. L’esposizione ai raggi UV non è del tutto nociva. Circa il 75% della vitamina D del nostro corpo è prodotta dall’esposizione ai raggi UVB. Un basso livello di questa vitamina nel sangue è collegato all’aumento di problematiche osteoarticolari e psicologiche.

Nel primo degli incontri di “Pensare sano” la professoressa Aurora Parodi, direttrice della Struttura Complessa di Clinica Dermatologica Ospedale Policlinico San Martino IRCCS di Genova, parlerà dell’importanza della prevenzione e della protezione cutanea durante l’esposizione al sole. Il naturopata Giancarlo Rossello della Federazione Italiana Naturopati, esperto di cosmesi e tecniche estetiche, svilupperà l’argomento “Cosmetici e prodotti solari”. L’assessora comunale ai Servizi Sociali Ileana Romagnoli porterà i saluti dell’amministrazione ai partecipanti. Modera Roberto Grignolo, presidente dell’ANTEAS Savona.