Pellicole di Natale – “Festa in Casa Muppet”

“Il Natale è una grande magia, il cinema è una grande magia, come potevano non incontrarsi a Celle Ligure?”. Questo è l’incipit della nuova avventura di “Pellicole”, la rassegna promossa dal Comune di Celle Ligure e organizzata dall’Associazione Progetto Cine Indipendente, che dopo aver chiuso quest’estate con grandissime soddisfazioni riapre questo Natale con due proiezioni pensate per i più piccoli ma che potrebbero strappare qualche lacrima anche ai più grandi.

Si inizia domenica 23 dicembre alle ore 17 nella sala consiliare del Comune con “Festa in Casa Muppet”, ovvero uno dei grandi classici natalizi, il “Racconto di Natale” di Charles Dickens rivisitato dalla banda di pupazzi “più pazzi” del mondo accompagnati dal grande Michael Caine, che per l’occasione vestirà i panni dell’avido e spregevole Scrooge.

I fantasmi del Natale Passato, del Natale Presente e del Natale Futuro si materializzeranno per cambiare Scrooge ma anche per cambiare noi, per prepararci alla festa più bella con un animo diverso, più sereno e pieno di buoni sentimenti, senza mancare, però, di divertirci, di commuoverci e, (perché no?) di spaventarci un po’.

Dopo aver festeggiato il Natale, sabato 29 dicembre, sempre alle 17, è la volta di “Wall-e” il robot compattatore di rifiuti di casa Pixar che ci darà una ventata di speranza per l’anno nuovo che sta per iniziare. In un futuro in cui l’umanità ha lasciato il pianeta Terra, diventato ormai inospitale perché pieno di rifiuti, Wall-e salverà il mondo grazie alla forza del suo amore per la bella robottina EVE. “Wall-E” è un film che si potrebbe rivedere mille volte e mille volte ancora e nonostante questo basterebbero gli occhi dei piccoli robot ad incantarci ed emozionarci ancora.

L’invito è quindi rivolto a tutti i Bambini (e la lettera maiuscola non è un errore) per vedere tutti insieme due grandi e magiche “Pellicole” natalizie.