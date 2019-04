“Pellicole a Primavera”

Dopo aver fatto capolino a Natale, “Pellicole”, l’evento cinematografico promosso dal Comune di Celle Ligure e organizzato dall’Associazione Progetto Cine Indipendente, torna in questa primavera. Le proiezioni si svolgeranno presso la sala consiliare del Municipio in attesa di tornare quest’estate con altri appuntamenti imperdibili.

Mercoledì 24 aprile alle ore 21 ci sarà il film “Le mele di Adamo” di Anders Thomas Jensen. Adam è un convinto neonazista che, dopo essere uscito di prigione, viene assegnato alla comunità di recupero di padre Ivan, pastore protestante, dove si troverà in compagnia di un cleptomane alcolizzato ex campione di tennis, di un terrorista islamico e di una donna incinta. Dovendo indicare un obiettivo finale della sua permanenza Adam dichiara, provocatoriamente, di voler realizzare una torta, sennonché Ivan a sua volta lo sfida a fare una torta di mele con i frutti di un albero cresciuto vicino alla chiesa.

Adam dovrà lottare contro la natura che si accanisce contro l’albero e il compito, che pareva semplice, diventerà quasi impossibile. Nel frattempo, anche attraverso la lettura (travisata) della Bibbia, cercherà di dimostrare a padre Ivan di essere cattivo e pertanto di non poter cambiare ma la convivenza con i suoi strani inquilini (compreso lo stesso padre Ivan) e la conoscenza delle loro storie di vita porteranno Adam a considerare le cose diversamente…

Sintetizzare “Le mele di Adamo” cercando di renderne un’idea è cosa difficilissima. E’ sicuramente una commedia ma è permeato di un umorismo tanto divertente quanto “scorretto”. E’ un fumetto, una commedia dell’assurdo ma ci fa pensare e non poco.

Venerdì 26 aprile si chiude con uno dei grandi film degli ultimi anni: “La La Land” di Damien Chazelle. L’attrice Mia e il musicista Sebastian non si conoscono ma entrambi si sono appena trasferiti a Los Angeles in cerca di fortuna. Lei, tra un provino e l’altro, fa la cameriera in un bar frequentato da star del cinema e lui suona nei piano bar. Dopo alcuni incontri casuali i due iniziano un’amicizia che ben presto diventerà passione, anche grazie alla condivisione delle passioni e all’incoraggiamento reciproco per raggiungere le proprie aspirazioni. Ma quando il successo comincia ad arrivare, nonostante l’amore, il loro rapporto ne risente…

“La La land” è sicuramente un incredibile omaggio al musical anni ’50 come “Cantando sotto la pioggia” o “Un americano a Parigi” ma riesce ad andare oltre, portando il sogno nella realtà e la realtà dentro il sogno (d’altronde già il titolo “La La Land” è un gioco di parole riferito alla città di Los Angeles e al suo essere fuori della realtà), fondendo il fasto irraggiungibile dei film con Ginger Rogers e Fred Astaire con la quotidianità e i problemi della vita di oggi.

Grazie a personaggi delineati e interpretati in maniera magistrale “La La land” non è solo un film ma è una vera alchimia che, come una pozione magica, riesce ad incantare, e stregare, anche il pubblico più difficile.