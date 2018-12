“Pedigree” – I Babilonia Teatri in scena allo Spazio Bruno

Grande ritorno per la Kronostagione sostenuta dal Ministero delle Attività Culturali e dalla Compagnia di San Paolo (maggior sostenitore) nell’ambito dell’edizione 2018 del bando “Performing Arts” promosso dal Comune di Albenga e da numerosi sponsor privati. Sabato 22 dicembre alle 21 allo Spazio Bruno tornano con “Pedigree” i Babilonia Teatri, la compagnia veneta due volte vincitrice del premio UBU e Leone d’argento per l’innovazione teatrale alla Biennale di Venezia 2016, che il pubblico ingauno ha già avuto modo di apprezzare sia alla Kronostagione sia a Terreni Creativi. Al termine dello spettacolo si cenerà tutti insieme al dopoteatro, compreso nel prezzo del biglietto.

Con Enrico Catellani e Luca Scotton, prodotto da Babilonia Teatri e La Piccionaia Centro di Prodouzione Teatrale, una coproduzione Festival delle Colline Torinesi, “Pedigree” è la storia di un giovane uomo, della sua famiglia con due madri, del padre donatore e dei suoi cinque fratelli di sperma sparsi per il mondo.

Lo spettacolo racconta le difficoltà di una nuova generazione alle prese con genitori biologici e genitori di fatto, con nuove problematiche di identità e coscienza, e riflette sulle prospettive di determinate scelte, dei diritti, dei desideri, delle aspettative di una generazione in provetta alla ricerca di nuove radici e alle prese con nuove paure. “Pedigree” racconta di come le nostre dita corrano veloci su schermi e tastiere, ma le nostre menti e i nostri costumi siano impregnati di quell’odore di naftalina che abbiamo ancora nel naso.

Info, prenotazioni, biglietti e abbonamenti: Kronoteatro, ex Biblioteca Civica, via E. D’Aste 6

Biglietteria aperta martedì e sabato dalle ore 16 alle 19

Apertura botteghino Spazio Bruno ore 20:30

Posto unico € 15 / studenti under 26 € 12