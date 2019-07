“Peagna sotto le stelle” – Sfilata di miss nel segno della Lucertola ocellata

Torna per il secondo anno “Peagna sotto le stelle” sabato 13 luglio nella splendida cornice della frazione cerialese, che incoronerà Miss Fata Peagna 2019. Su proposta della consigliera comunale delegata Rosanna Gelmini, accolta dal sindaco Luigi Romano, l’iniziativa avrà come simbolo la Lucertola ocellata, mascotte per tutto il territorio di Peagna.

Per una giornata il piccolo borgo sarà trasformato in un set a cielo aperto grazie ai fotografi e alle modelle dell’associazione TUS di Torino: le aspiranti miss indosseranno abiti da sposa e da sera della collezione privata di Cinzia Balbi. Tre opere bellissime realizzate dal famoso e bravissimo scultore Donato Donno e commissionate dall’oreficeria Caretti di Loano saranno i premi per le Miss Fata Peagna 2019.

Le colline e i monti di Peagna sono un habitat perfetto per la Lucertola ocellata. Il piccolo animale dalla livrea colorata e ocellata, specie protetta in via di estinzione, si è stabilita nei terreni adiacenti al piccolo borgo medievale, oggi meta di studiosi che arrivano da tutto il mondo per fotografare e studiare le abitudini e la vita di questo bellissimo animale.

L’evento è organizzato dal Comune di Ceriale e dall’Assessorato comunale alla Cultura. “Ringrazio le persone che hanno permesso di organizzare questa bella manifestazione estiva: il parroco per la logistica, la gioielleria Caretti per i premi e i commercianti di Ceriale, sempre disponibili a sostenere le iniziative nella nostra frazione, Luca Lamagni del Centro Emys per le preziose informazioni sulla lucertola ocellata oltre al fotografo ufficiale della sfilata Alessandro Starace”, afferma Gelmini.

Programma

ore 9 ritrovo modelle e fotografi T.U.S. Torino presso Casa Girardenghi

ore 10 inizio shooting fotografico all’interno di Casa Girardenghi e tempo permettendo per le vie del borgo

ore 15 ripresa shooting fotografico fino alle ore 18

dalle ore 17 non mancherà il mercatino con artigianato e piatti tipici liguri per una cena a base di tante specialità locali e del territorio

ore 18:30 sfilata delle modelle – fate e premiazione Miss Fata Peagna 2019, Miss Fata Eleganza Peagna 2019 e Miss Fata Sorriso Peagna 2019. Protagonista sarà anche la musica con Assenzio Band

dalle ore 21 spazio al jazz con i De Rue 4et