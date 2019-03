Patrizia Traverso e Stefano Tettamanti presentano il libro “Andar per statue”

Venerdì 29 marzo alle ore 18 alla Libreria Ubik si terrà gli scrittori Patrizia Traverso e Stefano Tettamanti presenteranno il libro “Andar per statue. A Genova, Savona e in Liguria in 85 tappe” (Il Canneto editore). Partecipano gli scrittori Silvio Riolfo Marengo e Fiorenzo Toso.

A volte si mimetizzano nelle vie delle città, quasi sempre ci passiamo davanti senza vederle e se le vediamo quasi mai sappiamo chi o che cosa rappresentino e perché siano lì, tanto meno chi le abbia scolpite e quando. Eppure le statue della Liguria raccontano tanto di noi, di quello che siamo, di quello che siamo stati e di come vorremmo essere ricordati.

Dalla “Lotta tra l’uomo e lo squalo” di Renata Cuneo in piazza Guglielmo Marconi a Savona alla “Donna al Sole” di Arturo Martini in corso Italia, sempre a Savona, dal Corsaro Nero di Ventimiglia al Peter Pan di Sestri Levante, da Mike Bongiorno a Sanremo alla Fionda di Albenga, il giro delle statue della Liguria in ottanta e più tappe è una sorpresa continua, un invito a guardarsi intorno e a giocare con la storia, la memoria e la fantasia nelle pubbliche vie, alla scoperta di storie curiose o struggenti, drammatiche o divertenti. Le storie che le statue raccontano a tutti coloro che hanno voglia di ascoltarle.