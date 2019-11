“Pataphysical Music from Japan” – De Lorians alla Raindogs House

Domenica 17 novembre alle ore 21:30 al Circolo ARCI Raindogs House a Savona si esibiscono De Lorians nel concerto “Pataphysical Music from Japan”.

I De Lorians sono un quintetto che si autoproclama “un collettivo di ventenni giapponesi dai capelli lunghi che suona spiritual jazz ispirato tanto alle sonorità di Alice Coltrane e Pharoah Sanders quanto al rock di Frank Zappa e della Scena di Canterbury”. Con un tocco di assoluta e assurda originalità. Ascoltare per credere!

Il loro grandioso album di debutto omonimo è uscito a luglio 2019 su Beyond Beyond is Beyond. Nati dalla sempre vivace e variegata scena musicale di Tokyo e guidati da Takefumi Ishida, che suona sax e synth, tutti e cinque i De Lorians contribuiscono a creare ciò che chiamano “pataphysical music”.

Le sette tracce dell’album sono un’esplosione imbottita di tanta surrealtà, assoli di chitarra selvaggi, arrangiamenti di sax fuori di testa, movimento costante, rumorismo, sezioni composte pronte a scomporsi per condurci nella totale improvvisazione o in pacate scie di morbidi fiati. Nessun canto, nessun giochetto, solo sorprese costanti, vibrazioni intense e gran divertimento.

Ingresso 7 euro con tessera ARCI