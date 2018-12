“Pastori, macachi e zampogne – Ma la cornamusa si suona solo a Natale?”

La sala del Museo della Ceramica di Albissola Marina ospiterà un incontro di musiche e racconti dedicato alla cornamusa, al presepe e alla famosa tradizione delle statuine albisolesi chiamate Macachi. Le immagini che noi riceviamo da antichi affreschi e dipinti che descrivono la nascita del bambino Gesù ci raccontano come la figura del pastore con il suo gregge e la sua cornamusa fosse sempre al cospetto del Santo Bambino. Come ulteriore ricordo di questa immagine non abbiamo presepe, tradizione di religiosità popolare con una storia antica di secoli, senza l’immancabile zampognaro.

Il presepe racconta attraverso le statuine, il loro materiale, i loro colori, le forme e i tessuti delle persone e dei luoghi dove questo veniva realizzato. Anche ad Albissola non manca un presepe molto particolare, ovvero quello dei Macachi, composto da statuine di forma morbida e semplice che tanto raccontano della ricchezza del Natale visto con semplicità e ingenuità.

L’incontro sarà un occasione per raccontare la storia dello Zampognaro del presepe e ascoltare le musiche che queste statuine suonano: basta essere capaci di ascoltarle…

Fabio Rinaudo – musette del Morvan 18 e 16 pollici

Claudio De Angeli, chitarra