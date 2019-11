“Passi, incontri, riflessioni, opportunità” – Camminare insieme per abbattere i muri

La cooperativa Progetto Città festeggia il suo trentennale con una serie di eventi che coinvolgeranno le comunità dei cinque territori in cui la cooperativa opera: un cammino lungo oltre un mese per interrogarsi sulla missione portata avanti in questi anni e su quelli a venire.

Non una semplice festa ma una riflessione articolata in più giornate, un percorso che coinvolge la cittadinanza, un’iniziativa in linea con l’identità sociale della cooperativa, che costantemente rinnova il suo impegno valorizzando l’operato fatto in passato e prendendolo come spunto per affrontare le nuove sfide nel prossimo futuro.

Gli appuntamenti saranno incentrati intorno alle parole chiave della mission della cooperativa: “Crediamo in una comunità accogliente in cui ogni persona cresca e viva con gli stessi diritti e opportunità”. A chiudere il termine “cooperazione”, da sempre bussola di orientamento per tutto l’operato sociale di Progetto Città.

Gli eventi seguiranno questo calendario:

• sabato 23 novembre a Ceriale e Borghetto Santo Spirito “Passi, incontri, riflessioni, opportunità” per camminare insieme e abbattere i muri delle discriminazioni e delle disuguaglianze (parola chiave: “Opportunità”)

• sabato 30 novembre a Finale Ligure, Noli e Spotorno “Intrecci di storie e persone”, una passeggiata speciale nel bosco delle Manie fra pensieri parole e azioni (parola chiave: “Persona”)

• sabato 7 dicembre a Savona e Vado Ligure “Trent’anni di Progetto Città. Una festa di Cooperazione”, perché imparare a cooperare con gli altri è l’unico modo per creare una comunità solidale (parola chiave: “Cooperazione”)

Il ciclo di iniziative si concluderà lunedì 23 dicembre con una serata che Progetto Città regalerà alla sua città, Savona, e chiuderà con una grande festa l’anno del trentennale. Saranno promossi anche molti open day per i cittadini presso le strutture e i servizi gestiti da Progetto Città.

Inoltre sono state disegnate cinque forme morbide e colorate, semplificando il contorno geografico dei territori della provincia di Savona ed è stato indetto un contest per scegliere il nuovo payoff di Progetto Città, un’iniziativa di cocreazione partecipata rivolta ai cittadini per rendere ancora più fruibile il contenuto di un progetto che vuole essere sempre condiviso.

Le celebrazioni dei trent’anni di attività della cooperativa savonese sono iniziate lo scorso 3 agosto con un appuntamento insieme a soci, a collaboratori e pubbliche amministrazioni locali presso il Seminario Vescovile di Savona.

“Lo scopo delle cooperative sociali è perseguire l’interesse generale della comunità, dalla promozione umana all’integrazione sociale dei cittadini – afferma il presidente Gaetano Merrone – Progetto Città vuole ancora una volta dare valore ad un futuro da costruire insieme basandosi sulla collaborazione tra persone, amministrazioni e organizzazioni. La sfida è ambiziosa ma la vogliamo cogliere nella convinzione che il futuro si fa insieme conoscendo le strade percorse e avendo voglia e coraggio di immaginare quelle da percorrere”.