Passeggiata notturna al Convento dei Cappuccini

Anche quest’anno l’Associazione Volontari Protezione Civile di Quiliano, in collaborazione con il Comune e il Convento dei Frati Cappuccini, organizza la passeggiata notturna “Cun u lanternin sciu pe-u ciappin femmu visita a-u Banbin”.

L’appuntamento è per giovedì 27 dicembre alle ore 20 in piazza Caduti Partigiani. Il percorso attraverserà il caratteristico quartiere Morosso e sarà allietato dall’animazione itinerante a cura della Compagnia della Casaccia per una suggestiva immersione nella tradizionale atmosfera natalizia.

All’arrivo al Convento sarà possibile visitare il presepe e verranno offerti cioccolata calda e vin brulè a tutti i partecipanti.