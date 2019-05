“Passeggiata e Chiacchierata floreale” con il FAI Giovani

Domenica 5 maggio il Gruppo FAI Giovani della Delegazione di Albenga – Alassio organizza “FAI: Passeggiata e Chiacchierata floreale” nell’ambito della mostra “Flò – La luce dell’effimero” di Massimo Barlettani e in collaborazione con la Fondazione Gian Maria Oddi, il Comune di Albenga e i Vivai Montina.

Il giro turistico prevede la visita guidata all’evento “Fior d’Albenga” passando per le piazze e i monumenti più importanti della città ingauna.

L’evento si concluderà in serata con la conferenza “Una chiacchierata floreale” di Daniela Andreis dei Vivai Montina e la visita alla mostra a Palazzo Oddo.

Programma

ore 15:30 ritrovo presso piazza san Michele e divisione in gruppi

ore 15:45 partenza della visita guidata

ore 17:45 spostamento a Palazzo Oddo

ore 18 conferenza “Una chiacchierata floreale”

ore 19 visita alla mostra a cura di Francesca Bogliolo

Contributo: 5 € per i non iscritti FAI / 3 € per gli iscritti FAI

Sarà possibile iscriversi al FAI alla quota di benvenuto FAI Giovani di 15 € dai 18 ai 35 anni e rinnovare alla stessa quota