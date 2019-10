Passeggiata archeologica “Benvenuti ad Albingaunum!”

Dopo il successo oltre ogni aspettativa delle precedenti edizioni la Fondazione Gian Maria Oddi, su iniziativa di Francesca Giraldi, propone un’altra interessante passeggiata archeologica: altro itinerario, altre bellezze da scoprire o riscoprire.

Appuntamento sabato 26 ottobre alle ore 15 al Ponte Lungo, da dove si proseguirà per il complesso archeologico San Vittore, recentemente animato dal riuscitissimo “Concerto al Tramonto”, e lungo la necropoli settentrionale, dov’è stato ritrovato il famoso “Piatto Blu”, uno dei tesori ingauni, e si terminerà al Museo Civico Ingauno, sotto la Torre Civica.

Sarà un’occasione per apprezzare con sguardo nuovo qualcosa che abbiamo sotto gli occhi praticamente tutti i giorni senza che – a meno di non essere guidati da degli esperti – se ne possano cogliere gli aspetti più nascosti e spesso più significativi.

“L’evento si inserisce in una serie che sta diventando sempre più significativa e soddisfacente sia per l’apprezzamento del pubblico, che accorre sempre numeroso, sia per noi che abbiamo il grato compito di organizzare e tenere queste amichevoli passeggiate en plein air, cercando di svelare quanto più possibile la magìa di questa città, delle sue antiche pietre e dei suoi ruderi silenti”, spiega Giraldi.

“Organizziamo queste iniziative per dar voce a questi ruderi e nell’intento di aiutare a preservarli dalle ingiurie del tempo e farne ‘oggetto d’amore’ non solo per archeologi e storici ma per la cittadinanza intera – continua – Albenga ha ancora molto da far scoprire, ogni campagna di scavo restituisce risultati eccezionali e alle volte totalmente inaspettati (si pensi solamente al ‘caso’ delle cosiddette ‘streghe bambine’) che inanellano la collana delle bellezze della piana”.

“Oltre all’enogastronomia con le nostre specialità e le bellezze naturali il territorio è ricchissimo di storia e cultura: proseguiamo con orgoglio e passione alla valorizzazione di tutto questo” conclude Giraldi.

L’evento è organizzato con la collaborazione del Comune di Albenga, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e del FAI Giovani – Delegazione di Albenga e Alassio.

Biglietti: intero (da 13 a 65 anni) € 7; ridotto (da 8 a 12 anni e over 65) € 3,5; gratuito sotto gli 8 anni. Prenotazione e acquisto presso la biglietteria della mostra “Magiche Trasparenze” a Palazzo Oddo oppure l’ufficio IAT in piazza san Michele.